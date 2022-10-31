Уфа, , 14:39 — REGNUM Уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности главы администрации Кушнаренковского района Башкирии, которого обвиняли в превышении должностных полномочий, рассмотрено в районном суде республики. Об этом 31 октября сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Земля Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В суде было установлено, что в октябре 2019 года фигурант уголовного дела рассмотрел заявление одной из фирм о предоставлении в собственность земельного участка путем организации аукциона по его продаже с начальной ценой 5 133 000 рублей.

«Зная о том, что кадастровая стоимость составляет 8 048 367 рублей, обвиняемый вынес постановление о проведении аукциона по предложенной ООО цене», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в ноябре 2019 года фирма была признана единственным участником торгов, поскольку на аукцион поступила лишь одна заявка.

«Далее между администрацией и ООО был заключён договор купли-продажи земельного участка по заявленной стоимости. В результате администрации района был причинен крупный ущерб в размере 3 558 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что суд переквалифицировал действия обвиняемого на часть 1 статьи 293 Уголовного кодекса России (халатность). В результате ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

«В соответствии с частью 1 статьи 78 УК РФ мужчина освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба.