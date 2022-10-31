Джакарта, , 14:31 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования в связи с обрушением моста в Индии. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мои глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате обрушения моста в Индии. Молимся о скорейшем выздоровлении раненых», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Число погибших в результате обрушения моста в индийском штате достигло 134 человек. 100-летний мост через реку Маччу рухнул 30 октября 2022 года. Министр внутренних дел подсчитал, что до того, как мост рухнул, на нем находилось около 200 человек. Мост длиной 230 метров был построен в 19 веке.

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