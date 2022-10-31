Москва, , 14:31 — REGNUM Россия продолжает контакты с Турцией и ООН по «зерновой сделке». Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал журналистам, что Россия по линии МИД и других ведомств продолжает контакты по «зерновой сделке» с турецкой стороной, а также с представителями ООН.

Песков затруднился назвать условия Москвы для возобновления сделки.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что Россия окажет помощь странам Африки из-за приостановки своего участия в сделке.