Херсон, 31 октября 2022, 14:30 — REGNUM Пожилые и маломобильные жители Херсонской области, нуждающиеся в лечении, направляются в больницы Республики Крым. В отправке их помогают медики скорой помощи совместно с волонтерами «Единой России», сообщили 31 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Херсонской области. Все пациенты находятся под наблюдением российских врачей.
Оставить заявку на эвакуацию маломобильных граждан можно по телефону: +7 (800) 301-99-99.
Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области продолжается процесс перемещения граждан с правого берега Днепра на безопасные территории. В том числе пожилых людей, детей принимают и в Крыму.