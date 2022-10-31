Херсон, 31 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Пожилые и маломобильные жители Херсонской области, нуждающиеся в лечении, направляются в больницы Республики Крым. В отправке их помогают медики скорой помощи совместно с волонтерами «Единой России», сообщили 31 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Херсонской области. Все пациенты находятся под наблюдением российских врачей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

«От лица всех жителей нашего региона хочу выразить благодарность волонтерам «Единой России», Минздраву России и Крыма за сплоченную работу и оказание помощи тем, кто так в ней нуждается. Ведь один, как известно, в поле не воин. А вместе — мы сила!», — сказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Оставить заявку на эвакуацию маломобильных граждан можно по телефону: +7 (800) 301-99-99.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области продолжается процесс перемещения граждан с правого берега Днепра на безопасные территории. В том числе пожилых людей, детей принимают и в Крыму.