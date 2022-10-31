Москва, 31 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Статус официального международного матча будет иметь товарищеская игра сборных России и Таджикистана по футболу. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Сборная России по футболу

«Согласно подписанному договору между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом, это будет официальный международный товарищеский матч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время матча командам будет разрешено сделать шесть замен. Игра пройдёт 17 ноября в Душанбе.

Напомним, в сентябре сборных России играла с командой Киргизии и победила со счётом 2:1. Тот матч не имел официального международного статуса.