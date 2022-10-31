Песков обвинил киевский режим в срыве «зерновой сделки»
Москва, 31 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Киевский режим намеренно шёл к срыву «зерновой сделки». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Вы видите действия [киевской] стороны, вы видите, что именно этими действиями [киевская] сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности», — сказал Песков.
По его словам, «известные действия» со стороны киевского режима «привели к тому, что сделка под угрозой».