Калуга, , 14:31 — REGNUM Калужанин, принимавший участие в специальной военной операции на территории бывш. УССР, оказался в плену укронацистов. В минувшие выходные солдата удалось вызволить из вражеского плена. Об этом 31 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Родные обратились к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой оказать помощь в его освобождении и возвращении на территорию РФ. 20 октября Москалькова, в свою очередь, направила обращение в министерство обороны РФ. 29 октября 2022 года военнослужащий освобождён из плена и возвращён в Российскую Федерацию. Солдата доставили в Москву, где он проходит медицинское и психологическое обследование. С родными военнослужащего я на постоянной связи. Вся необходимая помощь будет оказана», — отметил Юрий Зельников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после переговоров 29 октября из плена террористического режима были возвращены 50 российских военных, которым там грозила смертельная опасность. В самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ российские военнослужащие доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем возвращённым из плена оказывается медицинская и психологическая помощь.

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