Калуга, 31 октября 2022, 14:31 — REGNUM Калужанин, принимавший участие в специальной военной операции на территории бывш. УССР, оказался в плену укронацистов. В минувшие выходные солдата удалось вызволить из вражеского плена. Об этом 31 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что после переговоров 29 октября из плена террористического режима были возвращены 50 российских военных, которым там грозила смертельная опасность. В самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ российские военнослужащие доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем возвращённым из плена оказывается медицинская и психологическая помощь.
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