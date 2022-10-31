Сеул, 31 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Правительство Южной Корее намерено инвестировать почти один триллион вон (~$700 млн) в разработку углеродно-нейтральных технологий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным министерства, проект стоимостью 935,2 млрд вон (~$654,9 млн) прошел предварительное технико-экономическое обоснование. В этот же день комитет по рассмотрению проектов министерства науки и информационно-коммуникационным технологиям утвердил проект.

После его одобрения правительство будет оказывать поддержку проектам по разработке технологий сокращения выбросов углерода вплоть до 2030 года.

Ожидается, что более 200 млрд вон (~$140 млн) будет выделено на разработки технологий для сталелитейной промышленности, 185,8 млрд вон (~$130,1 млн) — для нефтехимической промышленности, 282,6 млрд вон (~$197,9 млн) — для цементной промышленности и 257,1 млрд вон (~$180 млн) — для полупроводниковой промышленности.