Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили члена банды, который, в отличие от своих сообщников, заключил со следствием досудебное соглашение. Его признали виновным в разбойном нападении на священника, а также похищении и ограблении девушки бывшего хоккеиста клуба «Динамо», сообщили 31 октября в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

На след преступников правоохранительным органам удалось выйти в мае 2021 года после очередного совершенного ими преступления. Как установило следствие, Игорь Кучеренко был одним из шести участников банды, которая с 2019 года совершила на территории Петербурга и Ленинградской области ряд дерзких преступлений.

Первое нападение бандиты предприняли в апреле 2019 года в поселке Песочный Ленинградской области. Глубокой ночью злоумышленники дождались, когда хозяин частного дома — священник одной из местных церквей, ляжет спать и, проникнув в коттедж, угрожая убийством, пытали мужчину, вымогая деньги. Добычей разбойников стали более 400 тыс. рублей.

На следующее преступление злоумышленники пошли весной 2021 года. Днем 12 марта они подкараулили на Ординарной улице владелицу Mercedes — девушку бывшего хоккеиста клуба «Динамо», применили к ней электрошокер и физическую силу, завладели автомобилем, похитили ювелирные изделия, личное имущество и документы. После чего вывезли потерпевшую в частный дом в Ленобласти, откуда ей удалось сбежать. Задержали членов банды в мае 2021 года, после чего Кучеренко и заключил сделку со следствием, поэтом его дело слушалось в особом порядке.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев», — добавили в прокуратуре.

В отношении других соучастников преступления уголовное дело находится на рассмотрении в суде по существу.