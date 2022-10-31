Ташкент, , 14:26 — REGNUM Пункт пропуска «Зангиота — Коплонбек» на границе Казахстана и Узбекистана с 1 ноября закроют на 19 месяцев. Об этом сообщает пресс служба администрации Ташкентской области.

Казахстан, граница с Киргизией Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что приостановка пограничного пункта производится для модернизации и технического оснащения пункта пропуска для автомобильного транспорта.

Напомним, Казахстан и Узбекистан в декабре договорились о модернизации пунктов пропуска на границе. В 2018 году закрывали для этого КПП «Б. Конысбаева», так как там не справлялись с грузопотоком, у границы выстраивалась очередь.