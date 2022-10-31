Москва, , 14:25 — REGNUM В администрации президента России относятся к сообщениям о том, что телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс якобы был взломан представителями российских спецслужб как к «желтой прессе». Об этом 31 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьёзные. К подобным публикациям мы относимся как к «желтой прессе"», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать такого рода сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября британская газета Daily Mail написала, счто российские хакеры якобы «взломали» телефон Лиз Трасс.