Москва, 31 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день «зерновая сделка» вряд ли реализуема в силу ряда причин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер», — сказал Песков.

По его словам, этот характер «гораздо более рискованный, опасный и негарантированный».