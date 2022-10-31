Брюссель, , 14:23 — REGNUM Инфляция в странах европейского валютного союза обновила новый антирекорд, в то время как экономика ЕС теряет темпы роста. Всё это усиливает опасения, что рецессия становится практически неизбежной, как сообщает Bloomberg 31 октября.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Потребительские цены в октябре 2022 года подскочили на 10,7% по сравнению с показателем годичной давности, что значительно превысило медианный прогноз в 10,3%, данный опрошенными Bloomberg экономистами.

Темпы роста производства в III квартале замедлились до 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами — это гораздо меньше 0,8% роста, зафиксированного в период с апреля по июнь. Поскольку из-за энергетического кризиса продолжают расти расходы предприятий и домохозяйств, что в зимний период в Европе тоже не ожидается значительного роста.

Курс евро при этом снизился на 0,3% и составил $0,9937.

Ранее хорошие новости пришли из Германии — ведущей экономики региона, которая показала неожиданный рост, опровергнув прогнозы о сокращении. Тем не менее большинство аналитиков полагают, что в ближайшие кварталы в Европе будет наблюдаться спад, а резкое повышение процентных ставок Европейским центральным банком усугубит ситуацию.

Резкое замедление темпов роста в третьем квартале уже стало очевидным в Испании и Франции, где постпандемический бум в сфере туризма и отдыха сошел на нет.

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