Томск, 31 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Учёные молодёжной лаборатории нанобиоинженерии в Томской области усовершенствовали технологию ранозаживляющих материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Разработка томских учёных прошла успешные испытания во Вьетнаме

Разработанные на основе микро-мезопористых наноструктур оксидов металлов материалы прошли успешные испытания в российско-вьетнамском Тропическом научно-исследовательском и технологическом центре в Ханое. Повязки из этих материалов, как отмечается, помогут в лечении трофических язв и инфицированных ран.

Линейка антимикробных повязок была создана в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН. Разработка может заменить антибиотики и химические препараты при лечении ран.

«Молодёжный научный коллектив придал этой востребованной теме новый импульс, усовершенствовав существующую технологию получения ранозаживляющих материалов», — отметили в администрации.