Курган, 31 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Арктической комплексной экспедиции «Умка — 2022» принимает участие гусеничный вездеход ТМ-140 Курганмашзавода. За 11 дней вездеходная техника преодолела 1100 км и маршрут от Анадыря до мыса Шмидта. В экспедиции принимают участие и другие вездеходы российского производства. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Курганмашзавода.

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«За 11 дней вездеходная техника преодолела 1100 км. Ежедневно военные специалисты составляли подробные отчеты, которые легли в основу итогового доклада об арктической экспедиции «Умка — 2022». Он направлен лично главкому ВМФ РФ Николаю Евменову», — указано в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что ежедневно по чукотской холмистой тундре, болотам, камням и ручьям техника проходила от 60 до 150 км. На ТМ-140 был погружен запас топлива, продовольствие, а также армейская опытная палатка весом около 400 кг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вездеходный автобус «Арктика», разработанный в Челябинской области на базе миасского автозавода «Урал», прошёл испытания в Якутии. После завершения всех тестов модель начнут производить серийно.

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