Москва, , 14:22 — REGNUM Пресс-служба Кремля проинформирует СМИ об указе президента РФ Владимира Путина касательно завершения частичной мобилизации в России, если таковой будет подписан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Братск. Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

«Мы проинформируем вас дополнительно», — сказал Песков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину о выполнении поставленных задач в рамках частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года.