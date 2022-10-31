Москва, 31 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Пресс-служба Кремля проинформирует СМИ об указе президента РФ Владимира Путина касательно завершения частичной мобилизации в России, если таковой будет подписан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мэр Братска Сергей Серебренников Братск. Мобилизация

«Мы проинформируем вас дополнительно», — сказал Песков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину о выполнении поставленных задач в рамках частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года.