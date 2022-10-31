Глава минобороны Турции намерен обсудить с Шойгу ситуацию с зерном
Анкара, 31 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар планирует провести разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу о ситуации с «зерновой сделкой». Об этом 31 октября сообщает турецкий телеканал ТРТ.
Staff Sgt. Mikki Sprenkle
Хулуси Акар
Турецкий министр рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию с «зерновой сделкой».
Ранее в СМИ появилась информация о возобновлении вывоза зерна по схеме соглашения после выхода из него России. В частности, из порта в Одессе вышли десять судов.