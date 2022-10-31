Москва, 31 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на краснолиманском направлении более 170 боевиков ВСУ, сообщили 31 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что на краснолиманском направлении ВСУ тремя ротными тактическими группами пытались вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

«Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 [боевиков ВСУ], три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России нанесли на купянском направлении поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников.

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