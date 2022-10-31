Саратов, , 14:29 — REGNUM Двух уроженок Саратовской области обвиняют в мошенничестве при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. Действовали они врозь, но по одной схеме, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в 2016 году 41-летняя обвиняемая приехала на Сахалин и оформила регистрацию в Невельском районе. Имея на иждивении одного ребенка, женщина приобрела за денежное вознаграждение поддельное свидетельство о рождении второго ребенка, якобы выданное отделом ЗАГС города Таганрога Ростовской области. Позже предоставила документ в соцзащиту за получением материальной поддержки. Женщина оформила ежемесячные выплаты на обеспечение полноценным питанием несуществующего младенца, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, пособие как мать-одиночка, областной материнский капитал и другие выплаты.

Таким образом, уроженка Саратовской области с апреля 2016 года по декабрь 2021 года похитила более 741 тыс. рублей, принадлежащих министерству социальной защиты Сахалинской области.

По этой же схеме с мая 2016 года по февраль 2022 года действовала другая обвиняемая. Женщина обманом похитила более 1,6 млн рублей.

Оба уголовных дела с обвинительными заключениями направлены в суд.

Ранее ИА REGNUM передавало, 44-летняя жительница Аткарского района Саратовской области подозревается в мошенничестве при получении выплат на ребенка.

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