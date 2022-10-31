Глава МИД: Сербия находится между давлением Запада и ожиданиями РФ
Белград, 31 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Запад сам толкает Сербию в «объятия» России и Китая, так как относится к ней «некорректно». Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 30 октября.
«К кому Вучич обратится завтра, когда на повестке дня СБ ООН будет резолюция о «геноциде в Сребренице»? Он и я сидели и думали, к кому обратиться (в 2015 году, когда в СБ ООН обсуждалась британская резолюция о «геноциде в Сребренице» — ИА REGNUM). Знаете кто тогда единственный откликнулся? Лавров», — рассказал Дачич в эфире телеканала Prva.
По его словам, все было бы по-другому, если бы Запад проявил понимание к Сербии.
На вопрос ведущего о том, какой будет реакция Москвы, если Белград присоединится к антироссийским санкциям, и проявит ли Россия понимание по отношению к Сербии, Дачич ответил своим вопросом — «думаете ли вы, что вас кто-то простит в международном сообществе?»
Он добавил, что Сербия находится между давлением Запада и ожиданиями России, что само по себе не удивляет, так как каждая сторона следит за своими интересами.
«Россия считает, что Косово является прецедентом, который можно применить к любой сепаратистской территории в мире. Для Запада это уникальный случай, который касается только Косово», — заявил Дачич.