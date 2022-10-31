Белград, 31 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Запад сам толкает Сербию в «объятия» России и Китая, так как относится к ней «некорректно». Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 30 октября.

Официальный сайт правительства России Ивица Дачич

«К кому Вучич обратится завтра, когда на повестке дня СБ ООН будет резолюция о «геноциде в Сребренице»? Он и я сидели и думали, к кому обратиться (в 2015 году, когда в СБ ООН обсуждалась британская резолюция о «геноциде в Сребренице» — ИА REGNUM). Знаете кто тогда единственный откликнулся? Лавров», — рассказал Дачич в эфире телеканала Prva.

По его словам, все было бы по-другому, если бы Запад проявил понимание к Сербии.

На вопрос ведущего о том, какой будет реакция Москвы, если Белград присоединится к антироссийским санкциям, и проявит ли Россия понимание по отношению к Сербии, Дачич ответил своим вопросом — «думаете ли вы, что вас кто-то простит в международном сообществе?»

Он добавил, что Сербия находится между давлением Запада и ожиданиями России, что само по себе не удивляет, так как каждая сторона следит за своими интересами.

«Россия считает, что Косово является прецедентом, который можно применить к любой сепаратистской территории в мире. Для Запада это уникальный случай, который касается только Косово», — заявил Дачич.