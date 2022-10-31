Бразилиа, 31 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару потеряет иммунитет от судебного преследования в 2023 году после произошедшего накануне поражения на выборах главы государства, а расследования и жалобы, поданные сегодня, могут быть переданы в обычные суды, и его могут судить в рамках обычной системы правосудия. Об этом пишет портал UOL.

Жаир Болсонару

При этом, как уточняет портал, все действия с участием главы исполнительной власти должны быть связаны с его президентским мандатом и рассматриваться в Верховном федеральном суде.

Чтобы это произошло, Болсонару должен быть привлечён Генеральной прокуратурой, а также необходимо, чтобы Палата депутатов одобрила возможное судебное разбирательство.

Кроме того, прокуроры могут возбудить новые дела в зависимости от характера преступления.