Салехард, 31 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Жительница Салехарда перевела мошенникам рекордные 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Это самая большая сумма, которую в 2022 году аферисты выманили у жителей Ямала, отмечают в ведомстве.

Пожилая женщина переводила деньги «сотрудникам Центробанка России» с августа. Опомнилась, когда они перестали выходить на связь.

Жительница ямальского города Губкинского перевела телефонным мошенникам 10 млн рублей. Она обратилась в полицию 28 октября. До этого момента она переводила деньги, влезая в кредиты, также «сотрудникам банка».

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.