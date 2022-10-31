Москва, 31 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Проект направлен на создания в Турции крупнейшего газового хаба в Европе, куда можно будет перенаправить потерянный объем транзита российского газа через Черное море и сделать трубопровод «Турецкий поток» альтернативой «Северному потоку», заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Government.ru Транспортировка газа

«Известно, что энергетические власти России и Турции уже получили указание немедленно начать техническую работу над предложением в кратчайшие сроки. Проект может помочь Европе в преодолении растущих энергетических проблем.

Турция давно стремилась стать энергетическим хабом, но предыдущие проекты всегда позиционировались только как транзит через неё.

Чтобы стать энергетическим хабом, Анкаре должны быть предоставлены средства для установления справочной цены на газ и возможность получать газ из разных источников, включая Россию, Азербайджан, Ирак и Туркмения.

Если газ будет поступать только из одного источника, например, из России, цену опять же будет устанавливать страна-поставщик, а не Турция.

Россия также может рассмотреть возможность предоставления Турции лицензии на реэкспорт. Это позволит Турции напрямую торговать энергоносителями с Европой, а это означает, что поток газа из России не будет подпадать под санкции Запада.

В данном случае для всех участников сделки такие взаимоотношения выгодны. Турция обеспечит России выход в Европу и в мировую экономику, а для Эрдогана это экономически и политически выгодно. Однако есть риски, что данный проект газового узла может вызвать волну санкций в отношении Турции.

Из-за санкций и повреждений нескольких ниток «Северного потока», экспорт газа из России на ее основной рынок — Европу, резко сократился. В данном случае Турция может помочь решить данную проблему.

Поэтому Россия может рассмотреть вопрос о строительстве еще одного газопровода, чтобы увеличить транспортировку газа до 63 млрд кубометров в год. Также в планах создании газового хаба в Турции для торговли российским газом с третьими странами, в первую очередь с европейскими.

Жизнеспособность проекта зависит от готовности стран ЕС продолжать покупать российский газ в течение 2023 года через Турцию. Реализация проекта станет прекрасной альтернативой «Северному потоку», а также расширит рынки сбыта природного газа», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция начали обсуждать вопрос создания газового хаба на экспертном уровне.

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