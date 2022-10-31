Сеул, , 14:16 — REGNUM Польша планирует построить три атомные электростанции. Об этом 31 октября сообщил вице-премьер страны, министр государственных активов Яцек Сасин во время визита в Сеул.

Яцек Сасин Kancelaria Premiera

«Мы говорили ещё в этом году, что в Польше будет построена первая атомная электростанция. Но мы пошли дальше. Мы говорим, что в Польше в ближайшие годы будут созданы две новые АЭС, а третью мы планируем», — сказал Сасин.

31 октября стало известно, что вторая польская АЭС будет построена по южнокорейской технологии. Соглашение о намерениях было подписано Сасиным в Сеуле с корейским концерном KHNP. Первую АЭС построит американская компания Westinghouse.

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