Улан-Батор, 31 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей во время давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле.

Соболезнование

“Примите мои глубокие соболезнования вам и через вас дружественному корейскому народу в связи с трагическим происшествием, которое произошел в районе Итхэвон, в Сеуле. Мы, монголы, в этот трудный час солидарны с народом Кореи, которая является для нас стратегическим партнером и близким другом, и искренне разделяем боль», — говорится в сообщении президента Ухнаагийн Хурэлсуха.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октябре в Сеуле. Из-за давки в узком переулке погибли 154, пострадали 133 человека.

По данным посольства Монголии в Сеуле, среди погибших и пострадавших граждан Монголии не было.