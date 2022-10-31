Ульяновск, 31 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор местному бизнесмену и заместитель генерального директора филиала «Ростелекома». Суд признал их виновными в мошенничестве на 50 млн рублей, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Правоохранители установили, что с 2020 года по 2021 год обвиняемые, действуя в составе преступной группы, похитили более 50 млн рублей при исполнении государственных контрактов между филиалом «Ростелекома» и министерством здравоохранения Ульяновской области по поставке компьютерной и оргтехники.

Государственные контракты были заключены в рамках федеральной государственной программы «Развитие здравоохранения» для оснащения медицинских учреждений.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Суд признал фигурантов уголовного дела виновным, назначив 2 года и 2 года 3 месяца колонии общего режима.

Напомним, что ранее вынесен приговор 56-летнему ульяновцу, которого уличили в крупном мошенничестве. Жертвой афериста стал осуждённый за взятку бывший руководитель одного из управлений МЧС по Ульяновской области.

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года стало известно о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Ульяновской области. Ему инкриминируют мошенничество и использование подложного документа.

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