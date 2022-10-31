Москва, , 14:14 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ продолжили высокоточные удары по системам военного управления и энергетики на захваченной преступным киевским режимом территории б. УССР. Об этом 31 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар Function.mil.ru

«Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что цели ударов были достигнуты и все назначенные для этого объекты были поражены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки штурмовыми подразделениями российских войск и артиллерией в ДНР были уничтожены более 60 боевиков ВСУ, танк, две бронемашины и два автомобиля.