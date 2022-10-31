Вашингтон, 31 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Крайне низкие запасы дизельного топлива в США и в других странах с высокой долей вероятности вызовет рост цен и усугубит инфляцию на фоне приближения зимы, сообщает The Hill.

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«Общая статистика страны по дистиллятам довольно скудна», — отметил Патрик Де Хаан, глава отдела анализа нефти в GasBuddy.

«От этого не по себе. Это не означает, что нас ждут массовые перебои с электричеством, но если у нас начнутся холода, все может быть сложно», — добавил он.

В стране осталось дизельного топлива примерно на 25 дней, что считается очень низким уровнем. Обычной ситуация считается, когда их топлива хватает на 30 — 35 дней.

Большое внимание в стране было приковано к ценам на бензин, которые колебались в течение года. В последние месяцы они обычно падали после пика в $5 за галлон в июне.