Малый запас дизельного топлива усугубит инфляцию в США
Вашингтон, 31 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Крайне низкие запасы дизельного топлива в США и в других странах с высокой долей вероятности вызовет рост цен и усугубит инфляцию на фоне приближения зимы, сообщает The Hill.
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Топливо
«Общая статистика страны по дистиллятам довольно скудна», — отметил Патрик Де Хаан, глава отдела анализа нефти в GasBuddy.
«От этого не по себе. Это не означает, что нас ждут массовые перебои с электричеством, но если у нас начнутся холода, все может быть сложно», — добавил он.
В стране осталось дизельного топлива примерно на 25 дней, что считается очень низким уровнем. Обычной ситуация считается, когда их топлива хватает на 30 — 35 дней.
Большое внимание в стране было приковано к ценам на бензин, которые колебались в течение года. В последние месяцы они обычно падали после пика в $5 за галлон в июне.