Челябинск, 31 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Отправки срочников из Челябинской области будут начаты 9 ноября. Об этом заявил областной военком Андрей Максуров, сообщает 31 октября пресс-служба губернатора.

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Он отметил, что призванные на срочную службу не будут задействованы на специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв состоится с 1 ноября по 31 декабря. Всего в регионе призовут порядка трёх тысяч человек.