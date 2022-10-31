Москва, , 14:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию гражданской авиации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно тексту указа, в связи со 100-летием отечественной гражданской авиации в 2023 году постановляется провести в 2023 году мероприятия, посвящённые празднованию юбилея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Розина из МВД замдиректора ФСИН.