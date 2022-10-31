Тбилиси, 31 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Рост экономики Грузии по итогам девяти месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составил 10,2%. Об этом 31 октября заявил заседании правительства премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Это беспрецедентно для всей Европы. Экспорт увеличился на 40% и за девять месяцев рост составил 37,4%, а полученный доход составляет $4 млрд», — сказал глава правительства.

Он заявил, что продолжается быстрый рост доходов от туристической деятельности. Они уже восстановились на 97,5% от того, что было в допандемийном 2019 году.

Гарибашвили подчеркнул, что к концу года ожидается сохранение «двухзначного» экономического роста.

Стоит отметить, что значимость Грузии как транзитной страны значительно выросла после введения антироссийских санкций. Через неё были перенаправлены многие маршруты, которые ранее проходили через страны ЕС.