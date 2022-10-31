Москва, 31 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли на купянском направлении поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников, сообщили 31 октября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате было уничтожено более 110 киевских и иностранных боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.