Смоленск, , 14:08 — REGNUM Численность сотрудников смоленского авиационного завода будет увеличена вдвое в целях исполнения государственного оборонного заказа. Об этом 31 октября сообщил в телеграм-канале губернатор Смоленской области Алексей Островский по итогам встречи с гендиректором предприятия Алексеем Топорковым.

Алексей Островский Kremlin.ru

Завод входит в состав корпорации «Тактическое военное вооружение», в настоящее время на смоленском предприятии работают около 2 тыс. специалистов.

«В рамках выполнения задач для Министерства обороны портфель заказов завода законтрактован до 2025 года. При этом объем законтрактованной продукции кратно превосходит уровень показателей нынешнего года, отгруженной — за несколько лет вырастет почти в четыре раза, с 6 до 24 млрд рублей, что, к слову, напрямую повлияет на рост налоговых поступлений в областной бюджет. В связи с этим встает вопрос о расширении штата и создании дополнительных рабочих мест. За ближайшие годы численность сотрудников предприятия увеличится более чем вдвое, что, безусловно, не может не радовать», — написал Островский.

Глава региона сообщил о том, что дал поручение подчинённым во взаимодействии с руководством завода оперативно проработать вопрос подготовки будущих квалифицированных кадров с учетом возможностей областной системы среднего профессионального образования. Также региональные власти намерены содействовать предприятию в расширении производственной кооперации и выстраивании эффективных логистических цепочек с другими предприятиями области для выполнения гособоронзаказа.