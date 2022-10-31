Штат смоленского авиазавода расширят вдвое для исполнения гособоронзаказа
Смоленск, 31 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Численность сотрудников смоленского авиационного завода будет увеличена вдвое в целях исполнения государственного оборонного заказа. Об этом 31 октября сообщил в телеграм-канале губернатор Смоленской области Алексей Островский по итогам встречи с гендиректором предприятия Алексеем Топорковым.
Завод входит в состав корпорации «Тактическое военное вооружение», в настоящее время на смоленском предприятии работают около 2 тыс. специалистов.
Глава региона сообщил о том, что дал поручение подчинённым во взаимодействии с руководством завода оперативно проработать вопрос подготовки будущих квалифицированных кадров с учетом возможностей областной системы среднего профессионального образования. Также региональные власти намерены содействовать предприятию в расширении производственной кооперации и выстраивании эффективных логистических цепочек с другими предприятиями области для выполнения гособоронзаказа.