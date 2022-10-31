Монтевидео, , 14:08 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакалье Поу приветствовал победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы на прошедших накануне выборах президента в Бразилии. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Луис Альберто Лакалье Поу (сс) Marcos Corrêa. Palácio do Planalto

«Мы приветствуем избранного президента Бразилии Лулу да Силву», — написал Поу.

Он выразил надежду на совместную с Бразилией работу во имя современного МЕРКОСУР, открытого для всего мира, а также на продолжение и улучшение крайне хороших двусторонних отношений между странами.