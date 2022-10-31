Пекин, , 14:08 — REGNUM Китай заявил, что готов расширить отношения с Бразилией после того, как социалист Луис Инасиу Лула да Силва обошел действующего президента Жаира Болсонару на президентских выборах в стране.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Китая в понедельник 31 октября объявило, что Пекин «готов работать с новым правительством Бразилии во главе с Лулой, чтобы вывести китайско-бразильское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень».

Лидер левых Лула да Силва набрал 50,9% голосов против 49,1% у Болсонару, одержав победу во втором туре выборов. Многие государственные деятели, включая президента России Владимира Путина и президент США Джо Байдена, поздравили нового главу Бразилии с победой выразили надежду на сотрудничество.

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