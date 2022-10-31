Уфа, 31 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Четыре цифровых проекта в области агропромышленного комплекса стоимостью более 400 млн рублей намерены реализовать в Башкирии. Об этом 31 октября сообщили на совещании правительства региона в центре управления республикой.

(сс) matthiasboeckel Ферма

По словам министра цифрового развития государственного управления республики Геннадия Разумикина, в ближайшие два года в сельхозпредприятиях Дуванского, Зианчуринского, Гафурийского и Стерлитамакского района намерены внедрить инструменты цифровой трансформации.

Так, на одном из предприятий цифровизация позволит контролировать полный цикл производства мяса и молока, что позволит получить дополнительную прибыль от реализации продукции в размере 123 млн рублей.

Сообщается, что в результате внедрения новых технологий на другом предприятии объединят в единый интерфейс данные животноводства, растениеводства, перерабатывающих и производственных направлений, что позволит поднять производительность пашни и перерабатывающих цехов до 20% и получить за пять лет дополнительно свыше ста 100 млн рублей.

По словам министра, проект цифровой птицефабрики в Зианчуринском районе может принести в течение пяти лет экономический эффект в 114,5 млн рублей за счёт увеличения выпуска яиц.

«Реализация этих проектов позволит создать комплексные системные решения для всех отраслей АПК, внедрить базу современных программных продуктов для масштабирования на предприятиях. Теперь мы совместно с Министерством промышленности, энергетики и инноваций республики приступаем к цифровизации промышленных предприятий», — добавил Разумикин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил сотрудников министерства цифрового развития госуправления республики за проделанную работу.

«В этом году вы хорошо поработали и в части внедрения новых сервисов по земельно-имущественным вопросам на портале «Госуслуги», — отметил он.

Глава региона поручил продолжать оцифровывать все управленческие процессы в регионе.