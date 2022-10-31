Москва, , 14:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Розина на должность замдиректора ФСИН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

В тексте указа сказано, что Александр Розин назначается на должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Также ему присваивается специальное звание генерал-майора внутренней службы.

До назначения Александр Розин работал в структурах Министерства внутренних дел, занимал должность главного инспектора министерства.