Москва, 31 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Розина на должность замдиректора ФСИН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В тексте указа сказано, что Александр Розин назначается на должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Также ему присваивается специальное звание генерал-майора внутренней службы.

До назначения Александр Розин работал в структурах Министерства внутренних дел, занимал должность главного инспектора министерства.