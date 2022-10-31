София, 31 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Правительство Болгарии выступило с инициативой продления действующего бюджета страны 2022-го на ближайшие полгода. Об этом 31 октября сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, на эти меры правительство может пойти из-за временного отсутствия в высшем законодательном органе комитета по экономике, в ведении которого находятся основные бюджетные вопросы.

По словам премьер-министра Болгарии Гылыба Донева, пролонгация основного финансового документа позволит избежать нового витка финансового кризиса.

Напомним, бюджет Болгарии на 2022-й год был утвержден предыдущим болгарским парламентом в мае нынешнего года. Причиной задержки в принятии документа стал политический коллапс.