Киров, , 14:04 — REGNUM По факту происшествия, в результате которого утонули рыбаки в Кировской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожность смерть двух или более человек. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

После того, как на Вятке перевернулась лодка с рыбаками пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР

По данным следствия, ночью 29 октября на 474 км главного судового хода реки Вятка на маломерном судне «Неман-1» четверо мужчин рыбачили с использованием сетей. При осмотре рыболовной снасти нарушилась центровка судна и лодка начала набирать воду, а потом затонула. Все рыбаки оказались в воде.

Один мужчина смог выбраться, тело еще одного рыбака без признаков жизни было обнаружено на правом берегу Вятки. Еще двое рыбаков считаются пропавшими без вести, поиски продолжаются.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверку по факту инцидента начала Приволжская транспортная прокуратура. Сообщалось, что один мужчина выбрался из воды, а еще трое рыбаков не были найдены.

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