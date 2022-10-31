Курган, , 14:02 — REGNUM В Курганскую область впервые приедет «Поезд Деда Мороза». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Поезд Деда Мороза Пресс-служба губернатора Курганской области

Поезд сделает остановку в Кургане 29 ноября. В составе — 19 вагонов, в числе которых приёмная Деда Мороза, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

На железнодорожном вокзале Кургана Дед Мороз и его команда проведут праздничную программу, в которой все желающие смогут бесплатно принять участие. Гости праздника смогут побывать в новогодней лавке и буфете, а также отправить поздравления. А вот передвижную резиденцию Деда Мороза в поезде курганцы могут посетить по заранее купленным билетам.