Москва, , 14:01 — REGNUM За сутки штурмовыми подразделениями российских войск и артиллерией в ДНР уничтожены более 60 боевиков ВСУ, танк, две бронемашины и два автомобиля. Об этом сегодня, 31 октября, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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От отметил, что ВСУ предприняли четыре попытки атаковать тактическими группами пять населенных пунктов Херсонской области, но силами ВС РФ противник был отброшен на исходные позиции.

По словам Конашенкова, уничтожены свыше 70 военнослужащих ВСУ и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 беспилотных летательных аппаратов киевских боевиков уничтожено за сутки российскими средствами противовоздушной обороны.

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