Томск, 31 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Томской области за девять месяцев 2022 года введено в строй 277,8 тыс. кв. метров жилья, что на 6% больше показателей января-сентября прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Администрация Томска Томск

Рост произошёл во многом благодаря увеличению темпов индивидуального строительства — 217,4 тыс. кв. метров построено (+8,8%). Более половины от общего объёма новых домов введено в строй в Томском районе — 155,8 тыс. кв. метров или 56%.

Добавим, что всего до конца года планируется построить 472 тыс. кв. метров жилья, что несколько меньше уровня прошлого года (476,6 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти к 2030 году намерены увеличить темпы строительства вдвое до 900 тыс. кв. метров. За десять лет в области планируется ввести более 7 млн кв. метров жилья.