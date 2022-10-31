Москва, 31 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. О героизме и мужестве младшего сержанта Эдуарда Кубченко, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 31 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что младший сержант в составе реактивного артиллерийского дивизиона вёл огневую поддержку наступающих на позиции боевиков ВСУ мотострелковых подразделений ВС РФ.

Также указывается, что во время боя экипаж боевой машины реактивной системы залпового огня под командованием Кубченко, невзирая на ответный артиллерийский огонь врага, смог прицельной стрельбой уничтожить ангар с военной техникой противника с шестью единицам автомобильной техники врага и до 15 киевских нацистов.

«Смелые и решительные действия младшего сержанта, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных, позволили нанести существенный урон [киевским] националистам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что детей участников спецоперации на территории б. УССР обеспечат бесплатным питанием в школах Башкирии.