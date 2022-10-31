Москва, 31 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Устойчивый снежный покров в Москве может появиться не ранее начала декабря. Об этом в своём телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

«Грядущий ноябрь-2022 будет относительно тёплым и сухим. Учитывая такой прогноз и то, что средние сроки формирования устойчивого снежного покрова по Москве обычно приходятся на период 25 ноября — 2 декабря, по всей видимости, устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы», — написал Тишковец.

При этом он не исключил, что грядущая зима в российской столице «не будет суровой».