Москва, , 13:59 — REGNUM 13 киевских беспилотных летательных аппаратов сбиты за сутки российскими средствами противовоздушной обороны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. Об этом 31 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сбиты 13 [киевских] беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Попасная, Новониканоровка ЛНР, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское ДНР и Казацкое Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, в воздухе перехвачены четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», семь противорадиолокационных ракет HARM в районах населённых пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 328 самолётов, 167 вертолётов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 384 зенитных ракетных комплекса, 3540 орудий полевой артиллерии и миномётов, 6213 танков и других боевых бронированных машин, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники.

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