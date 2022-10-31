Москва, , 13:59 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») направил запросы правоохранителям с просьбой выяснить, куда изначально должны были быть направлены спальные мешки, которые продаются оптом в Иркутске через интернет-сервис объявлений.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«И все бы ничего, но как-то странно выглядит надпись «С заботой и теплом из Иркутска». Что это, переизбыток производства спальников для мобилизованных или неизвестно как и почему, часть нужного на фронте груза, который не дошел до адресатов? У меня ответа нет, но надеюсь он найдётся у правоохранителей, которым я направил соответствующие запросы», — отметил Якубовский в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первые военнослужащие из Иркутской области, призванные на службу по мобилизации, отправились к местам дислокации.

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